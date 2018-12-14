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В Украине изменится посол Японии

Киев • УНН

 • 11884 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Посол Японии в Украине Шигеки Суми завершает свою каденцию на этом посту и возвращается на родину. Об этом сообщил в Facebook Премьер-министр Владимир Гройсман по итогам встречи с японским дипломатом, передает УНН.

В Украине изменится посол Японии

"Господин посол (Шигеки Суми - ред.) возвращается на родину - завершается срок его дипломатической работы в Украине. Поэтому наша встреча - хорошая возможность поблагодарить и его, и правительства Японии, которое в течение последних 4 лет активно поддерживало нас - и политически, и экономически", - отметил Гройсман.

Шегеки Суми напомнил, что приехал в Украину сразу после Революции Достоинства. "Япония всегда защищала принципы территориальной целостности Украины, осуждала аннексию Крыма и агрессию на Донбассе. Уверяю, что и в дальнейшем эта позиция будет неизменной", - сказал дипломат.

Добавим, по данным японских СМИ, в начале декабря правительство Японии назначило нового посла Японии в Украине. Им стал 63-летний Такаши Курай (Takashi Kurai), который был послом Японии в Пакистане с февраля 2016 года.

Как отметили в пресс-службе Кабмина, в течение последних четырех лет правительство Японии выделило финансовую помощь Украине в размере более 1,7 млрд долл. Отдельно выделено более 40 млн долл. безвозмездной прямой помощи на проекты восстановления восточных регионов Украины и реабилитации пострадавшего населения.

Прямые иностранные инвестиции из Японии в Украину, по состоянию на 1 июля 2018 года, составляли 144,2 млн долл. А с учетом прямых инвестиций филиалов японских корпораций, расположенных в Европе, японские инвестиции в экономику Украины составляют 300 млн долл.

Напомним, в ноябре премьер Японии направил личное послание Президенту Петру Порошенко.

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