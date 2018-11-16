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The Guardian

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The Washington Post

Прем'єр Японії надіслав особисте послання Порошенку

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. Прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе надіслав Президенту України Петру Порошенку особисте послання, в якому висловив готовність до подальшої взаємодії у вирішення регіональних і міжнародних питань. Про це повідомляє прес-служба Адміністрації Президента, передає УНН.

Прем'єр Японії надіслав особисте послання Порошенку

“Президент України Петро Порошенко отримав особисте послання від прем’єр-міністра Японії Сіндзо Абе, в якому високо оцінено зусилля України у боротьбі із внутрішніми та зовнішніми викликами і загрозами”, — сказано у повідомленні.

Як зазначається, японський лідер висловив готовність до подальшої взаємодії у вирішенні важливих питань регіонального та міжнародного порядку денного.

“Маючи близькі відносини з Україною, Японія також активно підтримує її зусилля на шляху реформ”, — йдеться у листі.

Прем’єр-міністр Японії також підтвердив незмінну підтримку Японії суверенітету та територіальної цілісності України.

Зазначимо, 14 листопада прем'єр-міністр Японії провів у Сингапурі зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним.

Як повідомляв УНН, напередодні прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про неможливість домовленості з чинним політичним керівництвом України. За словами Орбана, Будапешт “контактує з усіма потенційними переможцями майбутніх виборів, і намагається домовитися про необхідні зміни після сприятливих політичних змін” в Україні.

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