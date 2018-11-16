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Премьер Японии отправил личное послание Порошенко

Премьер Японии отправил личное послание Порошенко

Киев  •  УНН

 • 10161 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ направил Президенту Украины Петру Порошенко личное послание, в котором выразил готовность к дальнейшему взаимодействию в решение региональных и международных вопросов. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Президента, передает УНН.

"Президент Украины Петр Порошенко получил личное послание от премьер-министра Японии Синдзо Абэ, в котором высоко оценены усилия Украины в борьбе с внутренними и внешними вызовами и угрозами", - говорится в сообщении.

Как отмечается, японский лидер выразил готовность к дальнейшему взаимодействию в решении важных вопросов региональной и международной повестки дня.

"Имея близкие отношения с Украиной, Япония также активно поддерживает ее усилия на пути реформ", - говорится в письме.

Премьер-министр Японии также подтвердил неизменную поддержку Японии суверенитета и территориальной целостности Украины.

Отметим, 14 ноября премьер-министр Японии провел в Сингапуре встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщал УНН, накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о невозможности договориться с действующим политическим руководством Украины. По словам Орбана, Будапешт "контактирует со всеми потенциальными победителями предстоящих выборов, и пытается договориться о необходимых изменениях после благоприятных политических изменений" в Украине.

Украинские Национальные Новости

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