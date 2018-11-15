У Будапешті заявили, що контактують з потенційними переможцями виборів в Україні

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про неможливість домовленості з чинним політичним керівництвом України. Про це йдеться в прес-релізі на урядовому порталі Угорщини, передає УНН.

Він заявив, що “з нинішнім українським політичним керівництвом ніякої згоди не може бути”. Він сказав, що незабаром відбудуться президентські вибори, і якщо ситуація не погіршиться, "це буде велике досягнення“.

За словами Орбана, Угорщина “контактує з усіма потенційними переможцями, і намагаються домовитися про необхідні зміни після сприятливих політичних змін” в Україні. Він зазначив, що Україна може повернутися на шлях дружніх стосунків з Угорщиною або стратегічного альянсу. Прем’єр вважає, що це — єдиний шлях, яким Україна може йти до НАТО чи ЄС.

“У нас є наші права, наші можливості, і ми очікуємо, що Україна буде союзною і дружною у відносинах з нами, не засмучуватиме і не переслідуватиме угорців, які на сьогодні є громадянами України... скористайтесь можливістю того, що Угорщина готова брати участь у розвитку Закарпаття та за його межами та сприяти стабілізації та розвитку України”, — сказав він.

Як повідомляв УНН, міністр закордонних справ та торгівлі Угорщини Петер Сійярто під час зустрічі з Генеральним секретарем НАТО Йєнсом Столтенбергом в Брюсселі минулого місяця обговорив “ситуацію стосовно України”.

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