Генсек НАТО засумнівався у відданості Києва трансатлантичним прагненням – Сійярто

“Ситуація стосовно України суттєво погіршилася з огляду на те, що нічого не відбулось із виправленням Закону про освіту та нового Закону про мову, який позбавляє національні громади права користування рідною мовою в культурі, засобах масової інформації та Державних адміністраціях, на додачу до сфери освіти, який також був прийнятий”, — заявив міністр закордонних справ і торгівлі.

Він наголосив, що Угорщина вважає неприпустимим, що громадян країн-членів НАТО заносять у списки та проводять проти них розслідування з використанням методів спецслужб.

“Це є неприйнятним для країни, яка прагне приєднатися до НАТО та встановити тісніші відносини з організацією, діяти проти угорської меншини так, як це було нещодавно, а також те, що Київ не прийняв негайних дій щодо цих питань”, — підкреслив Сійярто.

За його словами, він проінформував Генерального секретаря про те, що петиція зі збору підписів про депортацію закарпатських угорців на сайті українського парламенту напередодні була все ще активною.

“Зрозуміло, що за таких умов ми не можемо схвалити проведення засідання Ради НАТО-Україна під час наступної зустрічі міністрів закордонних справ”, — заявив він.

Проведення такої зустрічі, за словами Сійярто, залежить лише від України, з огляду на те, що умови, які висунула Венеціанська комісія і які підтримали ЄС та НАТО, не є неможливими. В прес-релізі зазначили, що, за словами міністра, “Столтенберг запитав, чи дійсно Україна віддана НАТО, якщо Київ не відповідає простим умовам, відомим уже рік”.

Як повідомляв УНН, міністр закордонних справ України Павло Клімкін сподівається на те, що угорська сторона буде вести надалі конструктивні дискусії в межах НАТО.