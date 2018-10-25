Генсек НАТО усомнился в преданности Киева трансатлантическим стремлением - Сийярто

"Ситуация в отношении Украины существенно ухудшилась ввиду того, что ничего не произошло с исправлением Закона об образовании и нового Закона о языке, который лишает национальные общины права пользования родным языком в культуре, средствах массовой информации и государственных администрациях, в дополнение к сфере образования, который также был принят", - заявил министр иностранных дел и торговли.

Он отметил, что Венгрия считает недопустимым, что граждан стран-членов НАТО заносят в списки и проводят против них расследования с использованием методов спецслужб.

"Это неприемлемо для страны, которая стремится присоединиться к НАТО и установить более тесные отношения с организацией, действовать против венгерского меньшинства так, как это было недавно, а также то, что Киев не принял немедленных действий по этим вопросам", - подчеркнул Сийярто.

По его словам, он проинформировал Генерального секретаря о том, что петиция по сбору подписей о депортации закарпатских венгров на сайте украинского парламента накануне была все еще активной.

"Понятно, что при таких условиях мы не можем одобрить проведение заседания Совета НАТО-Украина во время следующей встречи министров иностранных дел", - заявил он.

Проведение такой встречи, по словам Сийярто, зависит только от Украины, учитывая то, что условия, которые выдвинула Венецианская комиссия и которые поддержали ЕС и НАТО, невозможны. В пресс-релизе отметили, что, по словам министра, "Столтенберг спросил, действительно ли Украина предана НАТО, если Киев не соответствует простым условиям, известным уже год".

Как сообщал УНН, министр иностранных дел Украины Павел Климкин надеется на то, что венгерская сторона будет вести в дальнейшем конструктивные дискуссии в рамках НАТО.