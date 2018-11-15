В Будапеште заявили, что контактируют с потенциальными победителями выборов в Украине

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 ноября. УНН. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о невозможности договориться с действующим политическим руководством Украины. Об этом говорится в пресс-релизе на правительственном портале Венгрии, передает УНН.

Он заявил, что "с нынешним украинским политическим руководством никакого согласия не может быть". Он сказал, что вскоре состоятся президентские выборы, и если ситуация не ухудшится, "это будет большое достижение".

По словам Орбана, Венгрия "контактирует со всеми потенциальными победителями, и пытается договориться о необходимых изменениях после благоприятных политических изменений" в Украине. Он отметил, что Украина может вернуться на путь дружеских отношений с Венгрией или стратегического альянса. Премьер считает, что это - единственный путь, по которому Украина может идти в НАТО или ЕС.

"У нас есть наши права, наши возможности, и мы ожидаем, что Украина будет союзной и дружной в отношениях с нами, не будет расстраивать и преследовать венгров, которые на сегодня являются гражданами Украины... воспользуйтесь возможностью того, что Венгрия готова участвовать в развитии Закарпатья и за его пределами и способствовать стабилизации и развития Украины", - сказал он.

Как сообщал УНН, министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто во время встречи с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе в прошлом месяце обсудил "ситуацию в отношении Украины".

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