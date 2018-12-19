Боснія і Герцеговина відправили у відставку понад 20 послів, серед них і з України
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Сьогодні головування Боснії і Герцеговини відправив у відставку 21 посла на позачерговій сесії. Про це передає УНН з посиланням на видання Klix.
"Головування Боснії і Герцеговини відкликало послів Боснії і Герцеговини в Болгарії, Чехії, Чорногорії, Єгипті, Греції, Ізраїлі, Японії, Канаді, Румунії, Словенії, Сербії, Швейцарії, Бельгії, Хорватії, Італії, Угорщини, Німеччини, Польщі, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії і послів Боснії і Герцеговини в Святому Престолі", - йдеться у повідомленні.
Посол Угорщини Томіслав Леко, який за сувмісництвом виконував обовязки диппредставництва в Україні, також був відправлений у відставку.
Президентство Боснії і Герцеговини також було відкликано главою Постійного представництва при ООН в Нью-Йорку, главою Постійного представництва Боснії і Герцеговини при Раді Європи в Страсбурзі, головою місії Боснії і Герцеговини при ОБСЄ та у відділенні ООН у Відні, генеральним консулом Боснії і Герцеговини в Стамбулі, Туреччині, Генеральний консул Боснії і Герцеговини в Мілані, Італії, і почесний консул Боснії і Герцеговини в Тель-Авіві, Ізраїль.
Милорад Додик, Голова Президіуму Боснії і Герцеговини наголосив, що зміна послів буде одним з його перших кроків, тому що, як він стверджує, ці посли ще не зв'язалися з Республікою Сербською по будь-якому питанню.
Нагадаємо, Україна і Республіка Боснія і Герцеговина завершили двосторонні переговори щодо доступу до ринків товарів та послуг цієї країни. Проведення таких переговорів є необхідною умовою вступу нових членів, відповідно до встановленої процедури приєднання до Світової організації торгівлі (СОТ).