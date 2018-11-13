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Україна пропустила Боснію і Герцеговину в СОТ

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. Україна і Республіка Боснія і Герцеговина завершили двосторонні переговори щодо доступу до ринків товарів та послуг цієї країни. Проведення таких переговорів є необхідною умовою вступу нових членів, відповідно до встановленої процедури приєднання до Світової організації торгівлі (СОТ). Про це повідомляє УНН із посиланням на Мінекономрозвитку.

"Сьогодні Боснія і Герцеговина знаходиться на завершальному етапі 19-річного процесу вступу до СОТ. Досягнуті домовленості з Україною є важливою передумовою остаточного закінчення багатосторонніх переговорів Боснії і Герцеговини з усіма зацікавленими країнами-членами СОТ", - йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства.

Зобов’язання Боснії та Герцеговини щодо доступу до внутрішніх ринків товарів та послуг, наберуть чинності після набуття цією країною членства в СОТ.

Довідка УНН: станом на листопад 2018 року членами СОТ є 164 країна світу, 23 країни ведуть переговори щодо вступу до СОТ.

Раніше Україна ініціювала судові спори проти Вірменії і Киргизстану щодо антидемпінгових мит на сталеві труби в СОТ.

Нагадаємо, понад десять міністрів торгівлі готові підтримати запропоновану Канадою ініціативу про реформування Світової організації торгівлі (СОТ).

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