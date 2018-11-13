Украина пропустила Боснию и Герцеговину в ВТО
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Украина и Республика Босния и Герцеговина завершили двусторонние переговоры по доступу на рынки товаров и услуг этой страны. Проведение таких переговоров является необходимым условием вступления новых членов, в соответствии с установленной процедурой присоединения к Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Минэкономразвития.
"Сегодня Босния и Герцеговина находится на завершающем этапе 19-летнего процесса вступления в ВТО. Достигнутые договоренности с Украиной является важной предпосылкой окончательного завершения многосторонних переговоров Боснии и Герцеговины со всеми заинтересованными странами-членами ВТО", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства.
Обязательства Боснии и Герцеговины о доступе к внутренним рынкам товаров и услуг, вступят в силу после получения этой страной членства в ВТО.
Справка УНН: по состоянию на ноябрь 2018 членами ВТО являются 164 страна мира, 23 страны ведут переговоры по вступлению в ВТО.
Ранее Украина инициировала судебные споры против Армении и Кыргызстана по антидемпинговым пошлинам на стальные трубы в ВТО.
Напомним, более десяти министров торговли готовы поддержать предложенную Канадой инициативу о реформировании ВТО.