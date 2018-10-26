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Reuters: міністри торгівлі 13 країн СОТ можуть схвалити ідею про реформування організації

Reuters: міністри торгівлі 13 країн СОТ можуть схвалити ідею про реформування організації

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Понад десять міністрів торгівлі готові підтримати запропоновану Канадою ініціативу про реформування Світової організації торгівлі (СОТ). Про це в четвер повідомило агентство Reuters, інформує УНН.

В даний час в Оттаві проходить міністерська зустріч групи країн-однодумців, які мають намір обговорити пропозицію Канади зі зміни роботи організації. За даними Reuters, за її підсумками учасники можуть підтримати канадське пропозицію. Представники Міністерства міжнародної торгівлі Канади відмовилися давати будь-які коментарі до закінчення зустрічі.

Канаду на форумі представляє міністр міжнародної торгівлі Джеймс Карр. У Оттаву прибули представники Австралії, Бразилії, ЄС, Кенії, Мексики, Нової Зеландії, Норвегії, Сінгапуру, Чилі, Швейцарії, Південної Кореї і Японії.

Як повідомляв УНН, Україна ініціювала судові спори проти Вірменії і Киргизстану щодо антидемпінгових мит на сталеві труби.

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