Reuters: міністри торгівлі 13 країн СОТ можуть схвалити ідею про реформування організації
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Понад десять міністрів торгівлі готові підтримати запропоновану Канадою ініціативу про реформування Світової організації торгівлі (СОТ). Про це в четвер повідомило агентство Reuters, інформує УНН.
В даний час в Оттаві проходить міністерська зустріч групи країн-однодумців, які мають намір обговорити пропозицію Канади зі зміни роботи організації. За даними Reuters, за її підсумками учасники можуть підтримати канадське пропозицію. Представники Міністерства міжнародної торгівлі Канади відмовилися давати будь-які коментарі до закінчення зустрічі.
Канаду на форумі представляє міністр міжнародної торгівлі Джеймс Карр. У Оттаву прибули представники Австралії, Бразилії, ЄС, Кенії, Мексики, Нової Зеландії, Норвегії, Сінгапуру, Чилі, Швейцарії, Південної Кореї і Японії.
Як повідомляв УНН, Україна ініціювала судові спори проти Вірменії і Киргизстану щодо антидемпінгових мит на сталеві труби.