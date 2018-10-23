Україна ініціювала спори в СОТ проти Вірменії і Киргизстану
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Україна ініціювала судові спори проти Вірменії і Киргизстану щодо антидемпінгових мит на сталеві труби. Про це повідомляється на сайті СОТ, передає УНН.
"Україна звернулася із запитом на проведення консультацій СОТ з Вірменією і Киргизстаном для обговорення антидемпінгових мит, накладених обома державами на сталеві труби з України", - йдеться у повідомленні.
Запит України був поширений серед членів СОТ 22 жовтня.
Україна стверджує, що встановлені мита несумісні з положеннями антидемпінгового угоди СОТ та статті 6-ї генерального договору про тарифи і торгівлю.
Як повідомляв УНН, Україна очікує на рішення експертів Світової організації торгівлі щодо суперечки за зверненням проти Російської Федерації через обмеження транзиту українських товарів російською територією у грудні цього року.