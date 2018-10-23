Украина инициировала споры в ВТО против Армении и Кыргызстана
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Украина инициировала судебные споры против Армении и Кыргызстана по поводу антидемпинговых пошлин на стальные трубы. Об этом сообщается на сайте ВТО, передает УНН.
"Украина обратилась с запросом на проведение консультаций ВТО с Арменией и Кыргызстаном для обсуждения антидемпинговых пошлин, наложенных двумя государствами на стальные трубы из Украины", - говорится в сообщении.
Запрос Украины был распространен среди членов ВТО 22 октября.
Украина утверждает, что установленные пошлины несовместимы с положениями антидемпингового соглашения ВТО и статьей 6-й генерального договора о тарифах и торговле.
Как сообщал УНН, Украина ожидает решения экспертов ВТО по спору по обращению против Российской Федерации из-за ограничений транзита украинских товаров по российской территории в декабре этого года.