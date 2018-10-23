Украина инициировала споры в ВТО против Армении и Кыргызстана

"Украина обратилась с запросом на проведение консультаций ВТО с Арменией и Кыргызстаном для обсуждения антидемпинговых пошлин, наложенных двумя государствами на стальные трубы из Украины", - говорится в сообщении.

Запрос Украины был распространен среди членов ВТО 22 октября.

Украина утверждает, что установленные пошлины несовместимы с положениями антидемпингового соглашения ВТО и статьей 6-й генерального договора о тарифах и торговле.

Как сообщал УНН, Украина ожидает решения экспертов ВТО по спору по обращению против Российской Федерации из-за ограничений транзита украинских товаров по российской территории в декабре этого года.