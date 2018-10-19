Україна очікує на рішення СОТ за позовом до РФ по транзиту у грудні – Кубів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Україна очікує на рішення експертів Світової організації торгівлі щодо суперечки за зверненням проти Російської Федерації через обмеження транзиту українських товарів російською територією у грудні цього року. Про це сказав в інтерв’ю УНН перший віце-прем’єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів.
“По транзиту. Наразі суперечка перебуває в активній стадії розгляду. Я думаю, що в кінці 2018 року очікується остаточне рішення групи експертів, це може бути і в грудні”, — сказав він.
Як повідомляв УНН, з 1 січня 2016 року РФ ввела обмеження транзитного руху автомобільними та залізничними шляхами з території України через територію Росії до Республіки Казахстан, а з 1 липня 2016 року і до Киргизької Республіки.
У зв’язку з цим Україна подала позов проти Російської Федерації до Світової організації торгівлі.