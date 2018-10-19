Україна очікує на рішення СОТ за позовом до РФ по транзиту у грудні – Кубів

КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Україна очікує на рішення експертів Світової організації торгівлі щодо суперечки за зверненням проти Російської Федерації через обмеження транзиту українських товарів російською територією у грудні цього року. Про це сказав в інтерв’ю УНН перший віце-прем’єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів.