Украина ожидает решения ВТО по иску к РФ по транзиту в декабре - Кубив
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Украина ожидает решения экспертов ВТО по спору по обращению против Российской Федерации из-за ограничений транзита украинских товаров по российской территории в декабре этого года. Об этом сказал в интервью УНН первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.
"Относительно транзита. Сейчас спор находится в активной стадии рассмотрения. Я думаю, что в конце 2018 года ожидается окончательное решение группы экспертов, это может быть и в декабре", - сказал он.
Как сообщал УНН, с 1 января 2016 года РФ ввела ограничения транзитного движения по автомобильным и железнодорожными путями с территории Украины через территорию России в Республику Казахстан, а с 1 июля 2016 года и до Кыргызской Республики.
В связи с этим Украина подала иск против Российской Федерации во Всемирную торговую организацию.