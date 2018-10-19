Украина ожидает решения ВТО по иску к РФ по транзиту в декабре - Кубив

"Относительно транзита. Сейчас спор находится в активной стадии рассмотрения. Я думаю, что в конце 2018 года ожидается окончательное решение группы экспертов, это может быть и в декабре", - сказал он.

Как сообщал УНН, с 1 января 2016 года РФ ввела ограничения транзитного движения по автомобильным и железнодорожными путями с территории Украины через территорию России в Республику Казахстан, а с 1 июля 2016 года и до Кыргызской Республики.

В связи с этим Украина подала иск против Российской Федерации во Всемирную торговую организацию.