Україна подала позов в СОТ проти Росії щодо обмеження транзиту

“9 лютого 2017 року Україна направила в СОТ вимогу про створення Групи експертів в рамках справи щодо численних обмежень транзиту з території України через територію Російської Федерації у треті країни: Казахстан та Киргизстан (DS512 „Росія — заходи щодо транзитного руху“)”, — скзаано у повідомленні.

Повідомляється, що з моменту застосування Україною положень Поглибленої і всеосяжної зони вільної торгівлі з ЄС з 1 січня 2016 року, РФ ввела обмеження транзитного руху автомобільними та залізничними шляхами з території України через територію Росії до Республіки Казахстан, а з 1 липня 2016 року і до Киргизької Республіки.

Так, за оцінками експертів, близько 79% експортних поставок з України до Казахстану та 95% до Киргизстану зазнали негативного впливу від обмежень та часткової заборони з боку Російської Федерації.

“З моменту застосування обмежувальних заходів, що оскаржуються, експорт товарів з України до країн Центральної/Східної Азії в 2016 році знизився на 38,3 % в порівнянні з 2015 роком. В цілому втрати експорту товарів до Казахстану та Киргизстану оцінюються в обсязі понад $0,4 млрд. Ми глибоко переконані, що торговельна агресія РФ в тому числі неправомірні дії з обмеження транзиту (а де-факто майже повна заборона) з України у треті країни повинні здобути об’єктивну оцінку експертів СОТ та безумовно мають бути скасовані”, — прокоментувала заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України — торговий представник України Наталія Микольська.

Позов щодо обмеження транзиту став вже другим позовом України в СОТ проти РФ за останній час. Наразі ведеться збір матеріалів для підготовки наступного позову, який охоплюватиме численні заборони та обмеження на імпорт українських товарів до РФ.

Як повідомляв УНН, у Мінекономрозвитку розповіли, як пришвидшити розгляд у СОТ щодо транзитних обмежень РФ.