У Мінекономрозвитку розповіли, як пришвидшити розгляд у СОТ щодо транзитних обмежень РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Міністерство економічного розвитку і торгівлі закликало виробників надавати інформацію про обмеження та доказову базу для пришвидшення розгляд справ у Світовій організації торгівлі щодо транзитних обмежень з боку Російської Федерації, передає УНН з посиланням на прес-службу Мінекономрозвитку.
За інформацією прес-служби, для пришвидшення розгляду справ у СОТ щодо торговельних обмежень з боку Російської Федерації, Мінекономрозвитку потрібна активна позиція українських компаній.
У зв’язку з цим, у Мінекономрозвитку закликали виробників надавали їм інформацію про обмеження, з якими вони зіштовхуються, та відповідну доказову базу.
“Це пришвидшить розгляд нашої справи в СОТ. Також це допоможе нам бути постійно проінформованими щодо нових обмежень і оперативно реагувати”, — зазначили у відомстві.
Як зазначила заступник міністра економічного розвитку і торгівлі — Торговий представник України Наталія Микольська, справи, де були готові файли і докази, пішли швидше.
Однак, зауважила вона, не всі компанії хочуть витрачати на це час, проте треба зрозуміти важливість ситуації.
Н.Микольстка наголосила, що дії РФ, направлені на обмеження доступу українських товарів та перешкоджання транзиту мають політичний підтекст і сприймаються української стороною як агресія РФ.
Як повідомляв УНН, як розповіла перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Наталя Микольська, за попередніми підрахунками, втрати цього року через російську торговельну та транзитну агресію складуть 900 млн дол.