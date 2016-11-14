Україна через торговельну та транзитну агресію РФ у 2016 році втратить близько 1 млрд дол. - Н.Микольська
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. За попередніми підрахунками, втрати цього року через російську торговельну та транзитну агресію складуть 900 млн дол. Про це розповіла перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Наталя Микольська, передає кореспондент УНН.
"За нашими оцінками, втрати цього року будуть близько 900 млн дол. через фактично транзитну та торговельну агресію РФ. У зв'язку з цим Єврокомісія пішла на надання Україні додаткових торговельних преференцій", - повідомила Н.Микольська.
Разом з тим, вона додала, що "цей крок не перекриває навіть десятої частини наших втрат, за нашими попередіми оцінками, якщо буде прийнятий регламент".
"Ми отримаємо у нашій торгівлі з ЄС 150-200 млн дол. при втратах близьких до мільярда. Ми трошки замучені тим, що нам не надали доступ на всі вкрай важливі товари для нашої економіки. Для нас важливо, щоб швидше йшло обговорення регламенту, бо для нас кожен день це збитки", - сказала Н.Микольська.
Нагадаємо, заступник міністра економічного розвитку і торгівлі - торговий представник України Наталія Микольська у грудні 2015 року зазначила, що втрати в розмірі 600 млн дол. очікується від обмежень, введених Росією.