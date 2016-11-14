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Украина из-за торговой и транзитной агрессии РФ в 2016 году потеряет около 1 млрд долл. - Н.Микольская

Украина из-за торговой и транзитной агрессии РФ в 2016 году потеряет около 1 млрд долл. - Н.Микольская

Киев • УНН

 • 9226 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. По предварительным подсчетам, потери этого года из-за российской торговой и транзитной агрессии составят 900 млн долл. Об этом рассказала первый заместитель министра экономического развития и торговли Наталья Микольская, передает корреспондент УНН.

"По нашим оценкам, потери в этом году будут около 900 млн долл. из-за торговой и транзитной агрессии РФ. В связи с этим Еврокомиссия пошла на предоставление Украине дополнительных торговых преференций", - сообщила Н.Микольская.

Вместе с тем, она добавила, что "этот шаг не перекрывает даже десятой части наших потерь, по нашим предварительным оценкам, если будет принят регламент".

"Мы получим в нашей торговле с ЕС 150-200 млн долл. при потерях близких к миллиарду. Мы немножко замучены тем, что нам не предоставили доступ на все крайне важные товары для нашей экономики. Для нас важно, чтобы быстрее шло обсуждение регламента, потому что для нас каждый день это убытки", - сказала Н.Микольская.

Напомним, заместитель министра экономического развития и торговли - торговый представитель Украины Наталья Микольская в декабре 2015 года отметила, что потери в размере 600 млн долл. ожидаются от ограничений, введенных Россией.

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