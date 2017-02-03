В Минэкономразвития рассказали, как ускорить рассмотрение в ВТО относительно транзитных ограничений РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Министерство экономического развития и торговли призвало производителей предоставлять информацию об ограничении и доказательную базу для ускорения рассмотрения дел во Всемирной торговой организации по транзитным ограничениям со стороны Российской Федерации, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.
По информации пресс-службы, для ускорения рассмотрения дел в ВТО по торговым ограничениям со стороны Российской Федерации, Минэкономразвития нужна активная позиция украинских компаний.
В связи с этим, в Минэкономразвития призвали производителей предоставлять им информацию об ограничениях, с которыми они сталкиваются, и соответствующую доказательную базу.
"Это ускорит рассмотрение нашего дела в ВТО. Также это поможет нам быть постоянно в курсе относительно новых ограничений и оперативно реагировать ", - отметили в ведомстве.
Как отметила заместитель министра экономического развития и торговли - Торговый представитель Украины Наталья Микольская, дела, где были готовые файлы и доказательства, пошли быстрее.
Однако, отметила она, не все компании хотят тратить на это время, однако надо понять важность ситуации.
Н.Микольская подчеркнула, что действия РФ, направленные на ограничение доступа украинских товаров и препятствование транзиту имеют политический подтекст и воспринимаются украинской стороной как агрессия РФ.
Как сообщал УНН, как рассказала первый заместитель министра экономического развития и торговли Наталья Микольская, по предварительным подсчетам, потери этого года через российскую торговую и транзитную агрессию составят 900 млн долл .