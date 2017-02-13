Украина подала иск в ВТО против России по ограничению транзита

"9 февраля 2017 г. Украина направила в ВТО требование о создании Группы экспертов в рамках дела о многочисленных ограничениях транзита с территории Украины через территорию Российской Федерации в третьи страны: Казахстан и Кыргызстан (DS512 "Россия - мероприятия по транзитному движению")", - скзаано в сообщении.

Сообщается, что с момента применения Украиной положений углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли с ЕС с 1 января 2016 года, РФ ввела ограничения транзитного движения по автомобильным и железнодорожным путям с территории Украины через территорию России в Республику Казахстан, а с 1 июля 2016 г. и в Кыргызскую республики.

Так, по оценкам экспертов, около 79% экспортных поставок из Украины в Казахстан и 95% в Кыргызстан пострадали от ограничений и частичного запрета со стороны Российской Федерации.

"С момента применения ограничительных мер, которые обжалуются, экспорт товаров из Украины в страны Центральной/Восточной Азии в 2016 году снизился на 38,3% по сравнению с 2015 годом. В целом потери экспорта товаров в Казахстан и Кыргызстан оцениваются в объеме более 400 млн долл. Мы глубоко убеждены, что торговая агрессия РФ, в том числе неправомерные действия по ограничению транзита (а де-факто почти полный запрет) из Украины в третьи страны должны получить объективную оценку экспертов ВТО и безусловно должны быть отменены", - прокомментировала заместитель министра экономического развития и торговли Украины - торговый представитель Украины Наталья Мыкольская.

Иск об ограничении транзита стал уже вторым иском Украины в ВТО против РФ за последнее время. Сейчас ведется сбор материалов для подготовки следующего иска, который будет охватывать многочисленные запреты и ограничения на импорт украинских товаров в РФ.

Как сообщал УНН, в Минэкономразвития рассказали, как ускорить рассмотрение в ВТО по транзитным ограничениям РФ.