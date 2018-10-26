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7 марта, 19:45 • 157443 просмотра

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Reuters: министры торговли 13 стран ВТО могут одобрить идею о реформировании организации

Reuters: министры торговли 13 стран ВТО могут одобрить идею о реформировании организации

Киев  •  УНН

 • 7669 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Более десяти министров торговли готовы поддержать предложенную Канадой инициативу о реформировании Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом в четверг сообщило агентство Reuters, передает УНН.

В настоящее время в Оттаве проходит министерская встреча группы стран-единомышленников, которые намерены обсудить предложение Канады по изменению работы организации. По данным Reuters, по ее итогам участники могут поддержать канадское предложение. Представители Министерства международной торговли Канады отказались давать какие-либо комментарии до окончания встречи.

Канаду на форуме представляет министр международной торговли Джеймс Карр. В Оттаву прибыли представители Австралии, Бразилии, ЕС, Кении, Мексики, Новой Зеландии, Норвегии, Сингапура, Чили, Швейцарии, Южной Кореи и Японии.

Как сообщал УНН, Украина инициировала судебные споры против Армении и Кыргызстана по антидемпинговых пошлинах на стальные трубы.

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