Reuters: министры торговли 13 стран ВТО могут одобрить идею о реформировании организации
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Более десяти министров торговли готовы поддержать предложенную Канадой инициативу о реформировании Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом в четверг сообщило агентство Reuters, передает УНН.
В настоящее время в Оттаве проходит министерская встреча группы стран-единомышленников, которые намерены обсудить предложение Канады по изменению работы организации. По данным Reuters, по ее итогам участники могут поддержать канадское предложение. Представители Министерства международной торговли Канады отказались давать какие-либо комментарии до окончания встречи.
Канаду на форуме представляет министр международной торговли Джеймс Карр. В Оттаву прибыли представители Австралии, Бразилии, ЕС, Кении, Мексики, Новой Зеландии, Норвегии, Сингапура, Чили, Швейцарии, Южной Кореи и Японии.
Как сообщал УНН, Украина инициировала судебные споры против Армении и Кыргызстана по антидемпинговых пошлинах на стальные трубы.