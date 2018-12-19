Босния и Герцеговина отправили в отставку 21 посла, среди них и с Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Сегодня председательство Боснии и Герцеговины отправил в отставку 21 посла на внеочередной сессии. Об этом передает УНН со ссылкой на Klix.ba
"Председательство Боснии и Герцеговины отозвало послов Боснии и Герцеговины в Болгарии, Чехии, Черногории, Египте, Греции, Израиле, Японии, Канаде, Румынии, Словении, Сербии, Швейцарии, Бельгии, Хорватии, Италии, Венгрии, Германии, Польши, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и послов Боснии и Герцеговины в Святом Престоле", - говорится в сообщении.
Посол Венгрии Томислав Леко, который по совместительству выполнял обязанности диппредставительства в Украине, также был отправлен в отставку.
Председателями Боснии и Герцеговины также был отозван глава постоянного представительства при ООН в Нью-Йорке, глава постоянного представительства Боснии и Герцеговины при Совете Европы в Страсбурге, глава миссии Боснии и Герцеговины при ОБСЕ и в отделении ООН в Вене, генеральный консул Боснии и Герцеговины в Стамбуле, Турции, генеральный консул Боснии и Герцеговины в Милане, Италии и почетный консул Боснии и Герцеговины в Тель-Авиве, Израиль.
Милорад Додик, председатель Президиума Боснии и Герцеговины подчеркнул, что изменение послов будет одним из его первых шагов, потому что, как он утверждает, послы еще не связались с Республикой Сербской по любому вопросу.
Напомним, Украина и Республика Босния и Герцеговина завершили двусторонние переговоры по доступу на рынки товаров и услуг этой страны. Проведение таких переговоров является необходимым условием вступления новых членов, в соответствии с установленной процедурой присоединения к Всемирной торговой организации (ВТО).