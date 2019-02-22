Україна не розуміє змін у Польщі - польський дипломат

Ціхоцький, який отримав позитивну оцінку кандидатури посла в Україні від дипломатичної комісії Сейму, розкритикував ставлення України до чинної влади в Польщі, яка не збирається здавати позиції на користь ліберальної "Громадянської платформи", що правила перед нею.

"Мені здається, що українське суспільство неправильно зрозуміло зміни в Польщі. В Україні "Громадянська платформа" розглядається як тривале явище, а "Право і справедливість" - як тимчасова аномалія. У Києві недооцінюються глибші джерела повернення багатьох європейських суспільств до традиційних цінностей сім'ї, спільноти та ідентичності", - сказав він.

Дипломат заявив, що українська влада намагається побудувати ідентичність на "спрощених і часто фальшивих образах минулого" і назвав теплий прийом президента Європейської Ради, поляка Дональда Туска "демонстративним", оскільки він пропонує Україні "примирення, засноване на чарівній реальності та фальшивій симетрії взаємних кривд".

Ціхоцький також зазначив, що українська політична еліта не усвідомлює наслідків від заборони на пошук і ексгумацію решток польских жертв конфліктів, і що її реакція є "інстинктивною контратакою".

Нагадаємо, президент Європейської Ради Дональд Туск українською мовою виступив у Верховній Раді з промовою, присвяченою п’ятій річниці з початку збройної агресії Російської Федерації проти України.

Як повідомляв УНН, віце-міністр закордонних справ Польщі і майбутній посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький вважає, що Польща повинна запросити президента Росії Володимира Путіна на відзначення 80-річчя початку Другої світової війни.