Украина не понимает изменений в Польше - польский дипломат
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Польский дипломат Бартош Цихоцкий заявил, что поляки являются наибольшими союзниками украинцев, а украинское общество не понимает изменений, которые произошли в Польше. Об этом говорится в интервью Цихоцкого государственному информационному агентству Польши, передает УНН.
Цихоцкий, который получил положительную оценку кандидатуры посла в Украине от дипломатической комиссии Сейма, раскритиковал отношение Украины к действующей власти в Польше, которая не собирается сдавать позиции в пользу либеральной "Гражданской платформе", правившей ранее.
"Мне кажется, что украинское общество неправильно поняло изменений в Польше. В Украине "Гражданская платформа" рассматривается как продолжительное явление, а "Право и справедливость" - как временная аномалия. В Киеве недооцениваются более глубокие источники возврата многих европейских обществ к традиционным ценностям семьи, сообщества и идентичности", - сказал он.
Дипломат заявил, что украинская власть пытается построить идентичность на "упрощенных и часто фальшивых образах прошлого" и назвал теплый прием президента Европейского Совета, поляка Дональда Туска "демонстративным", поскольку тот предлагает Украине "примирение, основанное на волшебной реальности и фальшивой симметрии взаимных обид" .
Цихоцкий также отметил, что украинская политическая элита не осознает последствий от запрета на поиск и эксгумацию останков польских жертв конфликтов, и ее реакция является "инстинктивной контратакой".
Напомним, президент Европейского Совета Дональд Туск на украинском языке выступил в Верховной Раде с речью, посвященной пятой годовщине с начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.
Как сообщал УНН, вице-министр иностранных дел Польши и будущий посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий считает, что Польша должна пригласить президента России Владимира Путина в честь 80-летия начала Второй мировой войны.