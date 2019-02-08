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У МЗС Польщі вважають, що Путіна слід запросити на роковини початку Другої світової війни

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. Польща повинна запросити президента Росії Володимира Путіна на відзначення 80-річчя початку Другої світової війни. Так вважає віце-міністр закордонних справ Польщі і майбутній посол Республіки Польща в Україні Бартош Ціхоцький, передає УНН з посиланням на Польське радіо і радіо RMF 24.

Польський дипломат додав, що такою буде рекомендація зовнішньополітичного відомства для президента Анджея Дуди, який є організатором цьогорічних урочистих заходів на Вестерплятте.

Бартош Ціхоцький обраний на посаду посла Республіки Польща в Україні. На цій посаді він має замінити Яна Пєкла.

У розмові з радіо RMF 24 Бартоша Ціхоцького запитали, чи Польща повинна запросити Путіна на відзначення 80-річчя початку ІІ Світової війни. “Так, звісно. Такою буде рекомендація (МЗС — ред.), коли Канцелярія президента запитає про це”, — відповів він.

Як підкреслив Ціхоцький, організатором урочистих заходів на Вестерплятте є Канцелярія президента і президент приймає остаточне рішення про склад гостей і формат заходів.

5 лютого президент Анджей Дуда повідомив, що на урочисті заходи до 80-річчя початку Другої світової війни будуть надіслані запрошення до світових лідерів, передусім тих держав, котрі брали у ній участь, на стороні вільного світу, також до президента США Дональда Трампа. Польський лідер зазначив, що запрошення ще не надіслали, а тому поки ніхто не підтвердив своєї присутності.

Нагадаємо, Президент Польщі Анджей Дуда не збирався вітати Володимира Путіна з перемогою на виборах президента Російської Федерації.

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