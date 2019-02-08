В МИД Польши считают, Путина надо пригласить на годовщину начала Второй мировой войны
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Польша должна пригласить президента России Владимира Путина в честь 80-летия начала Второй мировой войны. Так считает вице-министр иностранных дел Польши и будущий посол Республики Польша в Украине Бартош Цихоцкий, передает УНН со ссылкой на Польское радио и радио RMF 24.
Польский дипломат добавил, что такой будет рекомендация внешнеполитического ведомства для президента Анджея Дуды, который является организатором нынешних торжественных мероприятий на Вестерплатте.
Бартош Цихоцкий был избран на должность посла Республики Польша в Украине, но еще не вступил в должность. На этом посту он должен заменить Яна Пекло.
В разговоре с радио RMF 24 Бартоша Цихоцкого спросили, должна ли Польша пригласить Путина на годовщину 80-летия начала Второй мировой войны. "Да, конечно. Такой будет рекомендация (МИД - ред.), когда Канцелярия президента спросит об этом", - ответил он.
Как подчеркнул Цихоцкий, организатором торжественных мероприятий на Вестерплатте является Канцелярия президента и президент принимает окончательное решение о составе гостей и формат мероприятий.
5 февраля Президент Дуда сообщил, что на торжественные мероприятия к 80-летию начала Второй мировой войны будут разосланы приглашения мировым лидерам, прежде всего тех государств, которые принимали в войне участие на стороне свободного мира, а также президенту США Дональда Трампа. Польский лидер отметил, что приглашение еще не выслали, а потому пока никто не подтвердил своего присутствия.
Напомним, Президент Польши Анджей Дуда не собирался приветствовать Владимира Путина с победой на выборах президента Российской Федерации.