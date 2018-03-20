Дуда не будет поздравлять Путина с победой на выборах президента
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Президент Польши Анджей Дуда не будет поздравлять Владимира Путина с победой на выборах президента Российской Федерации. Об этом заявил глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский в эфире RMF FM, передает УНН.
"Президент не поздравит президента Путина с победой на выборах, он считает, что это не хорошее время для поздравлений", - сообщил Щерский.
Однако Щерский допустил, что Дуда может отправить Путину формальные поздравления, когда он вступит в должность.
"Я не исключаю, что президент отправит официальные, дипломатические и вежливые поздравления, когда президент Путин вступит в должность на следующий срок", - добавил он.
Напомним, Вашингтон воздержался от поздравлений в адрес Владимира Путина, переизбранного в качестве президента России, отметив, что результаты голосования не стали для Белого дома сюрпризом, и Дональд Трамп не позвонит поздравить с победой российского лидера.