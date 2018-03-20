Дуда не вітатиме Путіна з перемогою на виборах президента
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Президент Польщі Анджей Дуда не вітатиме Володимира Путіна з перемогою на виборах президента Російської Федерації. Про це заявив глава канцелярії президента Польщі Кшиштоф Щерський в ефірі RMF FM, передає УНН.
“Президент не привітає президента Путіна з перемогою на виборах, він вважає, що це не гарний час для привітань”, — повідомив Щерський.
Однак він допустив, що Дуда може відправити Путіну формальні привітання, коли той вступить на посаду.
“Я не виключаю, що президент відправить офіційні, дипломатичні і ввічливі привітання, коли президент Путін вступить на посаду на наступний термін”, — додав він.
Нагадаємо, Вашингтон утримався від привітань на адресу Володимира Путіна, переобраного в якості президента Росії, зазначивши, що результати голосування не стали для Білого дому сюрпризом, і Дональд Трамп не подзвонить привітати з перемогою російського лідера.