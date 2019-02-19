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Дональд Туск виступив у ВР українською мовою

Дональд Туск виступив у ВР українською мовою

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 лютого. УНН. Президент Європейської Ради Дональд Туск українською мовою виступив у Верховній Раді з промовою, присвяченою п’ятій річниці з початку збройної агресії Російської Федерації проти України, передає кореспондент УНН.

У Верховній Раді України під час засідання у зв’язку з п’ятою річницею з початку збройної агресії Російської Федерації проти України президент Європейської Ради Дональд Туск українською мовою виступив з промовою, без перекладача та зачитав рядки з вірша Галини Крук: "Усі ми, Європо, так глибоко стурбовані…".

Нагадаємо, сьогодні розпочалося позачергове засідання у Верховній Раді у зв'язку з п'ятою річницею з початку збройної агресії Російської Федерації проти України.

Як повідомляв УНН, Дональд Туск відвідає Україну 18-20 лютого. Київ і Львів. Чекайте, що він буде говорити українською хоча б на одній події.

Нагадаємо, голова Європейської ради (ЄР) Дональд Туск заявив, що продовження реформ і побудова стандартів демократії в Україні це найкраща форма шани жертв Революції Гідності у 5-ту річницю розстрілів на Майдані.

НАЖИВО - @verkhovna_rada Моя промова присвячена 5-ій річниці Революції Гідності #Майдану https://t.co/4XyPJ0j1Ns

— Donald Tusk (@eucopresident) February 19, 2019

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