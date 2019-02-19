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Розпочалось засідання Ради, присвячене п'ятій річниці початку агресії РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 лютого. УНН. Сьогодні розпочалося позачергове засідання у Верховній Раді у зв'язку з п'ятою річницею з початку збройної агресії Російської Федерації проти України, передає УНН. 

У заході бере участь голова Європейської ради Дональд Туск, який наразі перебуває із візитом в Україні, а також президент України Петро Порошенко і прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

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У залі також присутні інші члени уряду, та представники кримськотатарського народу, видатні українські та іноземні політичні діячі, представники іноземних парламентів, міжнародних парламентських організацій та дипломатичного корпусу. 

Як повідомляв УНН, Понад 30 підозрюваних у злочинах під час Майдану досі працюють у правоохоронних органах

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