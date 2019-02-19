Началось заседание Рады, посвященное пятой годовщине начала агрессии РФ

В мероприятии принимает участие председатель Европейского совета Дональд Туск, который сейчас находится с визитом в Украине, а также президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман.



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В зале также присутствуют другие члены правительства, и представители крымскотатарского народа, выдающиеся украинские и иностранные политические деятели, представители иностранных парламентов, международных парламентских организаций и дипломатического корпуса



Как сообщал УНН, свыше 30 подозреваемых в преступлениях во время Майдана до сих пор работают в правоохранительных органах.