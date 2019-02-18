Найкраща данина пам'яті жертвам революції - продовження реформ — Туск
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Голова Європейської ради (ЄР) Дональд Туск заявив, що продовження реформ і побудова стандартів демократії в Україні це найкраща форма шани жертв Революції Гідності у 5-ту річницю розстрілів на Майдані. Про це повідомляє УНН із посиланням на зустріч президента України Петра Порошенка та голови ЄР Дональда Туска.
“Я думаю, найкраща данина пам’яті, яку можна віддати жертвам революції, це зробити все, що ви можете, для того, щоб продовжити реформи, продовжити ваші зусилля, спрямовані на побудову найкращих стандартів демократії”, — сказав Туск, звертаючись до Порошенка.
У свою чергу Президент Євроради відзначив, що реформи в Україні дійсно є ефективними.
“Водночас у вас проводяться реформи, які дійсно є ефективними, і ви захищаєте ваш народ від дуже цинічної і бездумної агресії. Дійсно, уперше в нашій спільній європейській історії ми бачимо таке протистояння і таку хоробрість, і в той же час прагматизм”, — підкреслив Туск.
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Він також подякував Порошенку за особисту роль у цьому та запевнив, що репутація українського Президента та всього українського народу є високою в Європі.
“Ви знаєте, Ваша репутація і репутація всієї країни є дуже високою не лише у Брюсселі, але і в усіх столицях країн-членів ЄС”, — зазначив Дональд Туск.
Як повідомляв УНН, Президент Європейської Ради Дональд Туск відвідає Київ та Львів.