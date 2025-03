Туск наступного тижня приїде в Україну

"Дональд Туск відвідає Україну 18-20 лютого. Київ і Львів. Чекайте, що він буде говорити українською хоча б на одній події", - написав журналіст.

Нагадаємо, торік Президент України Петро Порошенко заявив, що Туск планує відвідати Україну на початку наступного року, перед самітом ЄС.

Як повідомляв УНН, раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що міністри закордонних справ ЄС зберуться на засідання 18 лютого, де будуть говорити про те, як ЄС може допомогти українському Донбасу.

У Румунії пройде неофіційний саміт ЄС 9 травня.

Donald Tusk will go to #Ukraine on 18-20 February. Kyiv & Lviv. Expect him to speak Ukrainian at least on 1 occasion. #EuroMaidan #Crimea #azovsea

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 12, 2019