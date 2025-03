Туск на следующей неделе приедет в Украину

"Дональд Туск посетит Украину 18-20 февраля. Киев и Львов. Ждите, что он будет говорить на украинском хотя бы на одном событии", - написал журналист.

Напомним, в прошлом году Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Туск планирует посетить Украину в начале следующего года, перед саммитом ЕС.

Как сообщал УНН, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что министры иностранных дел ЕС соберутся на заседание 18 февраля, где будут говорить о том, как ЕС может помочь украинскому Донбассу.

В Румынии пройдет неофициальный саммит ЕС 9 мая.

Donald Tusk will go to #Ukraine on 18-20 February. Kyiv & Lviv. Expect him to speak Ukrainian at least on 1 occasion. #EuroMaidan #Crimea #azovsea

- Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 12, 2019