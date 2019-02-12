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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 70760 просмотра

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7 марта, 17:42 • 132483 просмотра

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Туск на следующей неделе приедет в Украину

Туск на следующей неделе приедет в Украину

Киев  •  УНН

 • 8181 просмотра

КИЕВ. 12 февраля. УНН. Президент Европейского Совета Дональд Туск на следующей неделе посетит Киев и Львов. Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

"Дональд Туск посетит Украину 18-20 февраля. Киев и Львов. Ждите, что он будет говорить на украинском хотя бы на одном событии", - написал журналист.

Напомним, в прошлом году Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Туск планирует посетить Украину в начале следующего года, перед саммитом ЕС.

Как сообщал УНН, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что министры иностранных дел ЕС соберутся на заседание 18 февраля, где будут говорить о том, как ЕС может помочь украинскому Донбассу.

В Румынии пройдет неофициальный саммит ЕС 9 мая.

Donald Tusk will go to #Ukraine on 18-20 February. Kyiv & Lviv. Expect him to speak Ukrainian at least on 1 occasion. #EuroMaidan #Crimea #azovsea

- Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 12, 2019

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