Туск на следующей неделе приедет в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Президент Европейского Совета Дональд Туск на следующей неделе посетит Киев и Львов. Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Дональд Туск посетит Украину 18-20 февраля. Киев и Львов. Ждите, что он будет говорить на украинском хотя бы на одном событии", - написал журналист.
Напомним, в прошлом году Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Туск планирует посетить Украину в начале следующего года, перед саммитом ЕС.
Как сообщал УНН, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что министры иностранных дел ЕС соберутся на заседание 18 февраля, где будут говорить о том, как ЕС может помочь украинскому Донбассу.
В Румынии пройдет неофициальный саммит ЕС 9 мая.
Donald Tusk will go to #Ukraine on 18-20 February. Kyiv & Lviv. Expect him to speak Ukrainian at least on 1 occasion. #EuroMaidan #Crimea #azovsea- Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 12, 2019