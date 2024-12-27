Европейские цены на газ растут на фоне заявления путина о транзите через Украину
Киев • УНН
Цены на газ в Европе выросли на 5% после того, как путин поставил под сомнение возможность нового транзитного соглашения с Украиной. Страны ЕС ищут альтернативные решения, но Зеленский отвергает варианты, финансируемые рф.
Европейские цены на природный газ выросли после того, как российский диктатор владимир птин поставил под сомнение вероятность заключения соглашения по сохранению поставок в Европу через Украину, пишет Bloomberg, передает УНН.
Детали
Фьючерсы на газ подскочили на 5% в пятницу, что стало самым высоким показателем за неделю.
Голландские фьючерсы, которые являются эталоном европейского газа, подорожали на 2,30% до 46,78 евро за мегаватт-час в 9:20 утра в Амстердаме.
В четверг путин заявил, что невозможно заключить новый транзитный контракт до конца года - когда истекает срок действия нынешнего соглашения.
Страны Центральной Европы, которые все еще покупают российский газ, предложили альтернативные решения, чтобы топливо и в дальнейшем поступало через Украину, но президент Владимир Зеленский отверг любые договоренности, которые направят деньги в российский бюджет, пока идет война.
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Путин признал, что различные предложения на столе переговоров - позволить Венгрии, Словакии, Турции или Азербайджану взять под контроль газ, поставляемый через Украину - трудно реализовать, поскольку ПАО "Газпром" имеет долгосрочные контракты, которые трудно изменить.
Потоки, находящиеся под угрозой, составляют около 5% европейского спроса. Хотя это небольшой кусок рынка, потеря этих объемов заставит страны в большей степени полагаться на трубопроводный газ из Норвегии или сжиженный газ из США.
Трейдеры в Европе внимательно следят за состоянием газовых хранилищ в регионе, уровень которых сейчас ниже 75%.
путин также заявил, что еще одним препятствием для заключения соглашения являются арбитражные процессы Нафтогаза Украины против Газпрома. По его словам, для достижения соглашения по транзиту иск должен быть отозван из суда.
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