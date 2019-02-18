Лучшая дань памяти жертвам революции - продолжение реформ — Туск
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что продолжение реформ и построение стандартов демократии в Украине это лучшая форма уважения жертв Революции Достоинства в 5-ю годовщину расстрелов на Майдане. Об этом сообщает УНН со ссылкой на встречу президента Украины Петра Порошенко и председателя Евросовета Дональда Туска.
“Я думаю, лучшая дань памяти, которую можно отдать жертвам революции, это сделать все, что вы можете, для того, чтобы продолжить реформы, продолжить ваши усилия, направленные на построение лучших стандартов демократии”, — сказал Туск, обращаясь к Порошенко.
В свою очередь Президент Евросовета отметил, что реформы в Украине действительно эффективны.
“Вместе с тем у вас проводятся реформы, которые действительно эффективны, и вы защищаете ваш народ от очень циничной и бездумной агрессии. Действительно, впервые в нашей общей европейской истории мы видим такое противостояние и такую храбрость, и в то же время прагматизм”, - подчеркнул Туск.
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Он также поблагодарил Порошенко за личную роль в этом и заверил, что репутация украинского Президента и всего украинского народа является высокой в Европе.
“Вы знаете, Ваша репутация и репутация всей страны очень высока не только в Брюсселе, но и во всех столицах стран-членов ЕС”, — отметил Дональд Туск.
Как сообщал УНН, Президент Европейского Совета Дональд Туск посетит Киев и Львов.