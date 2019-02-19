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Понад 30 підозрюваних у злочинах під час Майдану досі працюють у правоохоронних органах

Понад 30 підозрюваних у злочинах під час Майдану досі працюють у правоохоронних органах

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 лютого. УНН. Понад три десятки осіб, яким було оголошено підозру щодо вчинення злочинів під час Євромайдану, досі працюють у правоохоронних органах, 10 з них на керівних посадах. Про це заявиви начальник управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк, передає УНН. 

"На сьогоднішні 36 осіб, які отримали підозру, продовжують працювати у правоохоронних органах, з них 10 на керівних посадах. Керівниками управління департаменту працюють особи, яким інкримінується організація вбивств. Вони продовжують працювати", - повідомив Горбатюк. 

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Він також додав, що щодо причетних до вбивств осіб є такі результати:  повідомлено про підозру загалом 66 особам, стосовно 16 з них обвинувальні акти скеровано до суду, стосовно чотирьох розслідування триває досі, ще 46 осіб перебуває у розшуку. 

Нагадаємо, у коментарі УНН Горбатюк повідомив, що справи щодо організаторів розстрілів Майдану у лютому 2014 році не будуть передані в суд до 5-ї річниці Революції Гідності. Головною причиною є невідповідність закону про заочне судочинство до обставин цієї справи.

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