У ГПУ озвучили кількість виправдувальних вироків у справах Майдану
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. У справах щодо злочинів проти активістів Майдану налічується дев'ять виправдувальних вироків. Про це на брифінгу у Києві повідомив начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк, передає кореспондент УНН.
“Програних Генпрокуратурою процесів (Майдану — ред.) немає. Жодна особа по справах Майдану не виправдана”, — сказав прокурор відділ управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Олексій Донськой.
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У свою чергу начальник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк додав: “4700 це — кількість загалом розслідуваних злочинів. За справами які направлялися до суду, які направлялися поліцією чи прокуратурами областей, маємо 9 виправдувальних вироків. Але остаточна крапка не поставлена — справи перебувають або в апеляції, або — у касації”.
Нагадаємо, раніше Горбатюк заявив, що основна робота з розслідування злочинів проти активістів Майдану завершена.