ГПУ про справу Майдану: усього 4,7 тис. злочинів і лише дев'ять ув'язнені

“Якщо брати по всій країні, то вчинено і розслідується понад 4,7 тис. злочинів проти протестувальників. Понад 4,2 тис. злочинів розслідується у Генеральній прокуратурі, зі штату слідчих 33 особи. Понад 15 тисяч осіб перевіряються до вчинення злочинів, у тому числі правоохоронці. Із тих 4,7 тис. злочинів більша частина злочинів розкрита, тобто встановлена картина злочинів у більшій частині, встановлені організатори злочинів, посібники виконавців - 442 особам повідомлено підозри, понад 250 направлено до суду. Під вартою перебуває 13 осіб. Багатьом змінені запобіжні заходи, і вони втекли з України. Визнано винними 52 особи, щодо них винесені вироки. До позбавлення волі засуджено 9 осіб”, — сказав Горбатюк.

За його словами, за останній рік повідомлено про підозру 42 особам серед них прокурори, правоохоронці, “тітушки”. Також за весь час з моменту початку розслідування проведено понад 30 тисяч слідчих, десятки тисяч телефонних з’єднань досліджено.

У свою чергу прокурор управління спеціальних розслідувань ГПУ Олексій Донськой розповів, що підтримуються обвинувачення у 56 судових проваджень проти 140 осіб. З них понад рік триває судовий розгляд у 9 провадженнях, понад 2 роки — у 8, понад 3 - у п'яти. З різних причин перерви у судових засіданнях можуть тривати місяць, а подекуди — до півроку.

Як повідомляв УНН, 21 листопада в Україні відзначають День Гідності та Свободи - у день початку подій, які стали для України історичними: Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року.