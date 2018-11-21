ГПУ о деле Майдана: всего 4,7 тыс. преступлений и девять заключенных

“Если брать по всей стране, то совершено и расследуется более 4,7 тыс. преступлений против протестующих. Более 4,2 тыс. преступлений расследуется в Генеральной прокуратуре, из штата следователей 33 человека. Более 15 тысяч человек проверяются на совершение преступлений, в том числе правоохранители. С тех 4,7 тыс. преступлений большая часть преступлений раскрыта, то есть установлена ​​картина преступлений в большей части, установлены организаторы преступлений, сообщникам исполнителей — 442 лицам сообщено подозрения, более 250 направлено в суд. Под стражей находятся 13 человек. Многим изменены меры, и они убежали из Украины. Признаны виновными 52 человека, им вынесены приговоры. К лишению свободы осуждены 9 человек”, — сказал Горбатюк.

По его словам, за последний год сообщено о подозрении 42 лицам среди них прокуроры, правоохранители, “титушки”. Также за все время с момента начала расследование проведено более 30 тысяч следователей, изучено десятки тысяч телефонных соединений.

В свою очередь прокурор управления специальных расследований ГПУ Алексей Донской рассказал, что поддерживаются обвинение в 56 судебных разбирательств против 140 человек. Из них более года продолжается судебное разбирательство по 9 производствах, более 2 лет — в 8, более 3 — в пяти. По разным причинам перерыв в судебных заседаниях может длиться месяц, а иногда — до полугода.

Как сообщал УНН, 21 ноября в Украине отмечают День Достоинства и Свободы — в день начала событий, которые стали для Украины историческими: Оранжевой революции 2004 года и Революции Достоинства 2013 года.