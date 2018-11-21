ГПУ о деле Майдана: всего 4,7 тыс. преступлений и девять заключенных

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 95075 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 105436 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 140798 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 138103 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 133111 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126794 просмотра

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7 марта, 08:52 • 165741 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117970 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141555 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145357 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 ноября. УНН. На сегодня в деле о преступлениях против активистов Майдана, совершенных в 2013-2014 годах, признаны виновными и вынесены приговоры 52 лицам, 9 из них осуждены к лишению свободы. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк, передает корреспондент УНН.

“Если брать по всей стране, то совершено и расследуется более 4,7 тыс. преступлений против протестующих. Более 4,2 тыс. преступлений расследуется в Генеральной прокуратуре, из штата следователей 33 человека. Более 15 тысяч человек проверяются на совершение преступлений, в том числе правоохранители. С тех 4,7 тыс. преступлений большая часть преступлений раскрыта, то есть установлена ​​картина преступлений в большей части, установлены организаторы преступлений, сообщникам исполнителей — 442 лицам сообщено подозрения, более 250 направлено в суд. Под стражей находятся 13 человек. Многим изменены меры, и они убежали из Украины. Признаны виновными 52 человека, им вынесены приговоры. К лишению свободы осуждены 9 человек”, — сказал Горбатюк.

По его словам, за последний год сообщено о подозрении 42 лицам среди них прокуроры, правоохранители, “титушки”. Также за все время с момента начала расследование проведено более 30 тысяч следователей, изучено десятки тысяч телефонных соединений.

В свою очередь прокурор управления специальных расследований ГПУ Алексей Донской рассказал, что поддерживаются обвинение в 56 судебных разбирательств против 140 человек. Из них более года продолжается судебное разбирательство по 9 производствах, более 2 лет — в 8, более 3 — в пяти. По разным причинам перерыв в судебных заседаниях может длиться месяц, а иногда — до полугода.

Как сообщал УНН, 21 ноября в Украине отмечают День Достоинства и Свободы — в день начала событий, которые стали для Украины историческими: Оранжевой революции 2004 года и Революции Достоинства 2013 года.

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