У ГПУ розповіли, які злочини часів Майдану досі лишаються нерозкритими
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Основна робота з розслідування злочинів проти активістів Майдану завершена. Про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк, передає кореспондент УНН.
“Звичайно, результати є. Основна, важлива частина роботи, вона проведена. На сьогоднішній день повідомлено про підозру у вчиненні 76 вбивств, починаючи від керівників держави і закінчуючи правоохоронцями. У суді розглядаються обвинувальні акти стосовно 13 осіб, причетних до вбивств”, — сказав Горбатюк.
Водночас він зазначив, що залишаються нерозкритими три перші вбивства активістів Майдану.
“Так, дійсно є нерозкриті злочині. Це вбивство Нігояна, Жизневського і Сеника. Але сподіваємось на розкриття... Я можу говорити, що ми рухаємося до результату і ця робота буде продовжена допоки злочин буде не розкритий”, — зазначив Горбатюк.
Нагадаємо, 22 січня 2014 року у центрі Києва, на вулиці Грушевського, від вогнепальних поранень загинули Михайло Жизневський, Сергій Нігоян та Роман Сеник. Це були перші загиблі активісти Революції Гідності.
Як повідомляв УНН, 21 листопада в Україні відзначають День Гідності та Свободи - у день початку подій, які стали для України історичними: Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року.