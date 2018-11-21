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В ГПУ рассказали, какие преступления времен Майдана до сих пор нераскрыты

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 ноября. УНН. Основная работа по расследованию преступлений против активистов Майдана завершена. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк, передает корреспондент УНН.

“Конечно, результаты есть. Основная, важная часть работы, она проведена. На сегодняшний день сообщено о подозрении в совершении 76 убийств, начиная от руководителей и заканчивая правоохранителями. В суде рассматриваются обвинительные акты в отношении 13 лиц, причастных к убийствам”, — сказал Горбатюк.

В то же время он отметил, что остаются нераскрытыми три первых убийства активистов Майдана.

“Да, действительно есть нераскрытые преступлении. Это убийство Нигояна, Жизневского и Сеника. Но надеемся на раскрытие... Я могу говорить, что мы движемся к результату, и эта работа будет продолжена, пока преступление не будет раскрыто”, — отметил Горбатюк.

Напомним, 22 января 2014 года в центре Киева, на улице Грушевского, от огнестрельных ранений погибли Михаил Жизневский, Сергей Нигоян и Роман Сеник. Это были первые погибшие активисты Революции Достоинства.

Как сообщал УНН, 21 ноября в Украине отмечают День Достоинства и Свободы — в день начала событий, которые стали для Украины историческими: Оранжевой революции 2004 года и Революции Достоинства 2013 года.

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