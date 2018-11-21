В ГПУ озвучили количество оправдательных приговоров по делам Майдана
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. В отношении преступлений против активистов Майдана насчитывается девять оправдательных приговоров. Об этом на брифинге в Киеве сообщил начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк, передает корреспондент УНН.
“Проигранных Генпрокуратурой процессов (Майдана — ред.) нет. Ни одно лицо по делам Майдана не оправдано”, — сказал прокурор отдела управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Алексей Донской.
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В свою очередь начальник управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк добавил: “4700 это — количество в целом расследованных преступлений. По делам, направленным в суд, которые направлялись полицией или прокуратурами областей, имеем 9 оправдательных приговоров. Но окончательная точка не поставлена - дела находятся либо в апелляции, или — в кассации”.
Напомним, ранее Горбатюк заявил, что основная работа по расследованию преступлений против активистов Майдана завершена.