В ГПУ озвучили количество оправдательных приговоров по делам Майдана

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 102758 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 108310 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 144516 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 140626 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 134483 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127365 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 168016 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118020 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141599 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145388 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В ГПУ озвучили количество оправдательных приговоров по делам Майдана

В ГПУ озвучили количество оправдательных приговоров по делам Майдана

Киев  •  УНН

 • 9384 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. В отношении преступлений против активистов Майдана насчитывается девять оправдательных приговоров. Об этом на брифинге в Киеве сообщил начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк, передает корреспондент УНН.

“Проигранных Генпрокуратурой процессов (Майдана — ред.) нет. Ни одно лицо по делам Майдана не оправдано”, — сказал прокурор отдела управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Алексей Донской.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ГПУ о деле Майдана: всего 4,7 тыс. преступлений и только девять заключенных

В свою очередь начальник управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк добавил: “4700 это — количество в целом расследованных преступлений. По делам, направленным в суд, которые направлялись полицией или прокуратурами областей, имеем 9 оправдательных приговоров. Но окончательная точка не поставлена ​​- дела находятся либо в апелляции, или — в кассации”.

Напомним, ранее Горбатюк заявил, что основная работа по расследованию преступлений против активистов Майдана завершена.

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