Более 30 подозреваемых в преступлениях во время Майдана до сих пор работают в правоохранительных органах

"На сегодняшний день 36 человек, которые получили подозрение, продолжают работать в правоохранительных органах, из них 10 на руководящих должностях. Руководителями управления департамента работают лица, которым инкриминируется организация убийств. Они продолжают работать", - сообщил Горбатюк.



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Он также добавил, что по причастных к убийствам лиц есть такие результаты: сообщено о подозрении в целом 66 лицам, в отношении 16 из них обвинительные акты направлены в суд, в отношении четырех расследование продолжается, еще 46 человек находится в розыске.



Напомним, в комментарии УНН Горбатюк сообщил, что дела в отношении организаторов расстрелов Майдана в феврале 2014 году не будут переданы в суд к 5-й годовщине Революции Достоинства. Главной причиной является несоответствие закона о заочном судопроизводстве и обстоятельств этого дела.