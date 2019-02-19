Более 30 подозреваемых в преступлениях во время Майдана до сих пор работают в правоохранительных органах
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Более трех десятков человек, которым было объявлено подозрение о совершении преступлений во время Евромайдана, до сих пор работают в правоохранительных органах, 10 из них на руководящих должностях. Об этом заявил начальник управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк, передает УНН.
"На сегодняшний день 36 человек, которые получили подозрение, продолжают работать в правоохранительных органах, из них 10 на руководящих должностях. Руководителями управления департамента работают лица, которым инкриминируется организация убийств. Они продолжают работать", - сообщил Горбатюк.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ГПУ озвучили количество оправдательных приговоров по делам Майдана
Он также добавил, что по причастных к убийствам лиц есть такие результаты: сообщено о подозрении в целом 66 лицам, в отношении 16 из них обвинительные акты направлены в суд, в отношении четырех расследование продолжается, еще 46 человек находится в розыске.
Напомним, в комментарии УНН Горбатюк сообщил, что дела в отношении организаторов расстрелов Майдана в феврале 2014 году не будут переданы в суд к 5-й годовщине Революции Достоинства. Главной причиной является несоответствие закона о заочном судопроизводстве и обстоятельств этого дела.