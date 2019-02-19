Дональд Туск выступил в ВР на украинском языке

В Верховной Раде Украины во время заседания в связи с пятой годовщиной с начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины президент Европейского Совета Дональд Туск на украинском языке выступил с речью, без переводчика и зачитал строки из стихотворения Галины Крук:" Все мы, Европа, так глубоко обеспокоены ..."



Напомним, сегодня началось внеочередное заседание в Верховной Раде в связи с пятой годовщиной с начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Как сообщал УНН, Дональд Туск посетит Украину 18-20 февраля. Киев и Львов. Ждите, что он будет говорить на украинском хотя бы на одном событии.



Напомним, председатель Европейского совета (ЕР) Дональд Туск заявил, что продолжение реформ и построение стандартов демократии в Украине это лучшая форма уважения жертв Революции Достоинства в 5-ю годовщину расстрелов на Майдане.

НАЖИВО - @verkhovna_rada Моя промова присвячена 5-ій річниці Революції Гідності #Майдану https://t.co/4XyPJ0j1Ns