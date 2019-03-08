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Польща офіційно висунула Ціхоцького на посаду посла в Україні

Польща офіційно висунула Ціхоцького на посаду посла в Україні

Київ • УНН

 • 12469 перегляди

КИЇВ. 8 березня. УНН. Польща офіційно заявила про висунення заступника міністра закордонних справ Бартоша Ціхоцького кандидатом на посаду посла в Україні. Про це УНН повідомили у прес-службі МЗС Польші. 

"Міністр закордонних справ Чапутович від імені президента Республіки Польща передав Бартошу Ціхоцькому документ про висунення його кандидатури на посаду посла Республіки Польща в Україні", - заявили у МЗС Польщі.

Ціхоцький має змінити на посаді посла в Україні Яна Пєкло.

Раніше, польський дипломат Бартош Ціхоцький заявив, що поляки є найбільшими союзниками українців, а українське суспільство не розуміє змін, які відбулись у Польщі.

Ціхоцький, який отримав позитивну оцінку, як кандидат на посаду посла в Україні від дипломатичної комісії Сейму, розкритикував ставлення України до чинної влади в Польщі, яка не збирається здавати позиції на користь ліберальної "Громадянської платформи", що правила перед нею.

Українські Національні Новини

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