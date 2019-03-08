Польша официально выдвинула Цихоцкого на должность посла в Украине

"Министр иностранных дел Чапутович от имени президента Республики Польша передал Бартошу Цихоцкого документ о выдвижении его кандидатуры на должность посла Республики Польша в Украине", - заявили в МИД Польши.



Цихоцкий должен сменить на посту посла в Украине Яна Пекло.



Ранее, польский дипломат Бартош Цихоцкий заявил, что поляки являются самыми большими союзниками украинцев, а украинское общество не понимает изменений, которые произошли в Польше.



Цихоцкий, который получил положительную оценку, как кандидат на должность посла в Украине от дипломатической комиссии Сейма, раскритиковал отношение Украины к действующей власти в Польше, которая не собирается сдавать позиции в пользу либеральной "Гражданской платформы", что правила перед ней.