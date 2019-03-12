В МИД приняли верительные грамоты от польского посла
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. В МИД Украины приняли копии верительных грамот от новоназначенного Посла Республики Польша в Украине Бартоша Цихоцкого. Об этом УНН сообщили в пресс-службе МИД.
"Заместитель Министра Василий Боднар принял копии верительных грамот от новоназначенного Посла Республики Польша в Украине Бартоша Цихоцкого", - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНН, посол Польши Ян Пекло завершил свою каденцию в Украине. 8 марта на его должность Польша официально выдвинула кандидатуру Бартоша Цихоцкого.
Ранее польский дипломат Бартош Цихоцкий заявил, что поляки являются самыми большими союзниками украинцев, а украинское общество не понимает изменений, которые произошли в Польше.