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У МЗС прийняли вірчі грамоти від посла Республіки Північна Македонія

У МЗС прийняли вірчі грамоти від посла Республіки Північна Македонія

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 березня. УНН. Заступник Міністра закордонних справ Василь Бондар прийняв копії вірчих грамот від новопризначеного Посла Республіки Північна Македонія в Україні Крума Ефремова. Про це УНН повідомили у прес-службі МЗС. 

"Заступник Міністра Василь Бондар прийняв копії вірчих грамот від новопризначеного Посла Республіки Північна Македонія в Україні Крума Ефремова", - сказано у повідомлені. 

Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко підписав указ "Про тимчасове запровадження безвізового режиму для громадян Республіки Північна Македонія. 

Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Як повідомляв УНН, найближчим часом Україна запланувала проведення додаткових консультацій з Мексикою щодо безвізового режиму для українців.

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