У МЗС прийняли вірчі грамоти від посла Республіки Північна Македонія
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Заступник Міністра закордонних справ Василь Бондар прийняв копії вірчих грамот від новопризначеного Посла Республіки Північна Македонія в Україні Крума Ефремова. Про це УНН повідомили у прес-службі МЗС.
"Заступник Міністра Василь Бондар прийняв копії вірчих грамот від новопризначеного Посла Республіки Північна Македонія в Україні Крума Ефремова", - сказано у повідомлені.
Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко підписав указ "Про тимчасове запровадження безвізового режиму для громадян Республіки Північна Македонія.
Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Як повідомляв УНН, найближчим часом Україна запланувала проведення додаткових консультацій з Мексикою щодо безвізового режиму для українців.